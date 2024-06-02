SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Joao Pedro’ya kulüp aranıyor

Fenerbahçe, Pedro'ya kulüp arıyorKlavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz. Gremio'nun satın alma opsiyonunu kullanmadığı Joao Pedro, 30 Haziran'dan itibaren Fenerbahçe'ye dönecek.

Sarı-Lacivertli yönetim, daha şimdiden Brezilyalı oyuncuya kulüp bulunması için Pedro'nun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Gremio'da 23 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 3 kez gol sevinci yaşadı. Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. (Fotomaç)