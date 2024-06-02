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Giriş Tarihi: 2.6.2024 13:43

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Joao Pedro'ya kulüp aranıyor

SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Joao Pedro’ya kulüp aranıyor

Fenerbahçe, takıma geri dönmeye hazırlanan Joao Pedro'ya şimdiden kulüp arıyor.

Fenerbahçe, Pedro'ya kulüp arıyorKlavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz. Gremio'nun satın alma opsiyonunu kullanmadığı Joao Pedro, 30 Haziran'dan itibaren Fenerbahçe'ye dönecek.

Sarı-Lacivertli yönetim, daha şimdiden Brezilyalı oyuncuya kulüp bulunması için Pedro'nun menajeriyle bir görüşme gerçekleştirdi. Gremio'da 23 maçta süre bulan 32 yaşındaki futbolcu, 3 kez gol sevinci yaşadı. Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe ile olan sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. (Fotomaç)

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SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Joao Pedro'ya kulüp aranıyor
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