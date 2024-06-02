SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Mourinho, Türkiye’nin cazibesine katıldı

Galatasaray'a kaptırdığı şampiyonluk sonrası gelecek sezona daha güçlü girmek için çalışmaları başlatan Fenerbahçe, Jose Mourinho ile anlaşarak gündemi derinden sarstı. Ekibiyle birlikte 2 yıllık 45 milyon Euro'ya (1 milyar 573 milyon TL) 'Evet' diyen dünyaca ünlü teknik adamı ikna etmek çok zor olmadı.

Kendisiyle kurulan ilk temastan sonra Kanarya'yı detaylı takibe alan Portekizli hoca, eski öğrencisi Fred'i aradı. Sambacı kulübü överken, "İstanbul harika bir şehir. Muhteşem bir taraftarımız var. Heyecan çok yüksek. Türkiye'ye gelmelisin" ifadelerini kullandı. Deneyimli çalıştırıcının, özellikle bu sözler sonrası Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye olumlu bakmaya başladığı öğrenildi.

'DOĞRU TEKLİFİ BEKLEDİ, UYUYAN DEVİ UYANDIRACAK'

Yaşanan bu gelişmeler dış basınında da yankı buldu. 61 yaşındaki çalıştırıcının Türkiye'ye gidecek olmasına geniş yer ayıran Avrupa medyası şu manşetleri attı:



TUTTOMERCATO: Mourinho, Roma'yla yaşadığı ayrılığın ardından farklı alternatifleri değerlendirdi ve artık Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamaya hazır.



CORRİERE DELLO SPORT: Mourinho, Fenerbahçe'nin cazibesine kapıldı. West Ham'ı reddeden ve doğru teklifi bekleyen Jose, Türkiye'de yedek kulübesine dönüyor.



TUTTOSPORT: Alıştığı liglerden farklı bir yere gidiyor. Türkiye'de ilk kez çalışacak.

A BOLA: Mourinho, 2013/2014'ten bu yana şampiyonluk kazanamayan uyuyan devi uyandırma hedefiyle kariyerinde yeni bir adım atıyor.



DAİLY MAIL: Mourinho'nun Suudi Arabistan kulübü Al Qadsiah'ın hedefi olduğu bildirilmişti ancak görünen o ki Türkiye'ye gidecek.



THE SUN: Mourinho, son işinden kovulmasının üzerinden sadece aylar geçtikten sonra futbola sansasyonel bir dönüş yapacak, Türk devi Fenerbahçe ile anlaştı.