SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan, Kerem'e "Dur" demeyecek

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelecek sezon Avrupa'da forma giymek istiyor. Aldığı eleştiriler ve tepkiler karşısında yalnız kaldığını düşünen milli futbolcu, Real Sociedad ve Ajax'la görüşüyor. Kerem'e ayrıca MLS ve Suudi Arabistan'dan ilgi var.

Galatasaray, yıldız oyuncunun ayrılmasında kolaylık sağlayacak. İspanyol ekibiyle görüşmeler devam ederken, transferin 20 milyon euro civarlarında bir ücret karşılığında bitmesi bekleniyor. Galatasaray'da geride kalan sezonda 54 maçta sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, 15 gol attı ve 9 asist yaptı. (Fotomaç)