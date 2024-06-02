Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan, Kerem'e "Dur" demeyecek
Giriş Tarihi: 2.6.2024 15:24

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan, Kerem'e "Dur" demeyecek

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan, Kerem’e Dur demeyecek

Galatasaray, Avrupa'dan talipleri olan Kerem Aktürkoğlu için beklediği teklifi alması durumunda transfere izin verecek.

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu gelecek sezon Avrupa'da forma giymek istiyor. Aldığı eleştiriler ve tepkiler karşısında yalnız kaldığını düşünen milli futbolcu, Real Sociedad ve Ajax'la görüşüyor. Kerem'e ayrıca MLS ve Suudi Arabistan'dan ilgi var.

Galatasaray, yıldız oyuncunun ayrılmasında kolaylık sağlayacak. İspanyol ekibiyle görüşmeler devam ederken, transferin 20 milyon euro civarlarında bir ücret karşılığında bitmesi bekleniyor. Galatasaray'da geride kalan sezonda 54 maçta sahaya çıkan Kerem Aktürkoğlu, 15 gol attı ve 9 asist yaptı. (Fotomaç)

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan, Kerem'e "Dur" demeyecek
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA