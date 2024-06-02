SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan sağ bekini buldu: Emerson Royal

Gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray, kadrosuna tartışmasız bir sağ bek takviyesi yapabilmek için yoğun uğraş veriyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talebi doğrultusunda birçok oyuncuyla temas kuran Cimbom'un İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen yıldız ismi listesine aldı. Sarı-Kırmızılı yönetim, Okan Buruk'un listesine aldığı Emerson Royal'ı kadrosuna katmak için düğmeye bastı. Son çıkan iddialara göre; futbolcuya Milan ve Juventus'un da ilgisi var ve iki kulüp de kısa zaman içinde transfer için resmi adım atmayı planlıyor.

MAÇ BİLE KAÇIRMIYOR

25 yaşındaki Brezilyalı futbolcunun Tottenham ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. Emerson Royal, sağ bek, sağ açık ve stoper de oynayabiliyor. 2021'den beri Tottenham'da oynayan Sambacı, geride bıraktığımız sezonda 24 maça çıktı ve 1 gol kaydetti. 1.83 boyundaki Emerson daha önce Barcelona, Real Betis, Atletico Mineiro'nun başarısı için de ter döktü.

Güçlü bir fiziğe sahip olan Simon Banza, 2018- 19 sezonundaki çapraz bağ sakatlığından bu yana ciddi bir sakatlık yaşamadı. Geçen sezon maç dahi kaçırmadı. Bu transfer için Marsilya'nın da ataklar yaptığı ve Cimbom'un elini çabuk tutması gerektiği ifade edildi. Brezilyalı futbolcu Emerson Royal'ı transfer eden kulüpler, toplamda 58 milyon Euro bonservisi kasasından çıkardı. (Takvim)