SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’dan 5. yıldıza 5 takviye

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un Konyaspor maçıyla gelen şampiyonluk sonrası ilk sözü, "Hedef 5. yıldız'' olmuştu.

Kulüp başkanı Dursun Özbek de yeni sezona 5. yıldız motivasyonuyla hazırlanacaklarını ve tüm çalışmalarını bu yönde yaptıklarını ifade etti. İşte sarı-kırmızılıların bu hedef doğrultusunda planladığı 5 transfer:

1- Serge Aurier ile yollar ayrıldı, geri dönen Leo Dubois yedek olarak düşünülüyor ve ilk 11 seviyesinde sağ bek aranıyor. Devre arasında direkten dönen Assignon tekrar gündemde.



2- Ndombele ile devam etmeyen, Oliveira'ya kulüp arayan Galatasaray orta sahaya takviye yapacak. Barcelona'dan İlkay Gündoğan, Manchester City'den Kova cic ve Monaco'dan Fofana gibi dünya yıldızlarının maliyeti araştırılıyor.



3- Mertens'e alternatif bakan sarı-kırmızılılara Rafa Silva'dan olumsuz yanıt geldi. 10 numaraya genç ve dinamik bir isim bakılıyor.



4- Avrupa'dan teklifler alan Barış Alper Yılmaz ve Kerem Aktürkoğlu satılabilir. Yerli alternatif olarak Alanyaspor'dan Oğuz Aydın için temaslar sıklaştı.



5- Carlos Vinicius yerine İcardi'nin yedeği olacak golcü arayışı başladı.