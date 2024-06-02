SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Ndombele sessiz sedasız ayrıldı

Galatasaray'da sezon başında Tottenham'dan büyük umutlarla kiralanan, ancak son yılların belki de en büyük hayal kırıklığını yaratan Tanguy Ndombele, eşyalarını toplayarak İstanbul'dan ayrıldı. Kiralık sözleşmesi sona eren 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun bonservisi Tottenham'da bulunuyor.

Fransız futbolcu, İngiliz kulübünün yeni sezon planları arasında yer almıyor. Ndombele kendisine yeni bir kulüp bulamazsa, tarafların sözleşmeyi karşılıklı olarak feshetmesi bekleniyor. Galatasaray'da 26 maça çıkan Fransız futbolcu, bu maçlarda 1 asist katkısı yaptı. (Fanatik)



