SON DAKİKA HABERİ: Antalya’da Helton ayrıldı

Antalyaspor'da geçtiğimiz sezonun devre arasında Portekiz'in Benfica takımından transfer edilen ve sözleşmesini tamamlayan Helton Leite'de flaş bir gelişme yaşandı. Kırmızı-Beyazlılardan ayrılma kararı almasına karşın Alex de Souza'nın teknik patronluk koltuğuna oturmasıyla tekrar masaya oturan Helton Leite, Türkiye'den ayrıldı. Antalyaspor ile yaptığı görüşmelerin ardından imza için henüz net bir karar vermeyen 33 yaşındaki eldiven, imza atmadan Portekiz'e gitti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Helton Leite, eşinin ve çocuğunun yer aldığı fotoğrafta uçak ile Portekiz bayrağını ekledi.

ALEX NET KARŞILIK VERMEDİ

Bonservisini eline alan Brezilyalı'nın gelen diğer teklifleri de değerlendirmeye alacağı ifade edildi. Cazip bir teklifin gelmesi halinde ayrılığa sıcak baktığı belirtilen Leite, son kararını tüm tekliflerin değerlendirilmesinin ardından alacak. Adam Buksa ve Dario Saric'in ayrılık kararı aldığı Antalyaspor'da durumu en çok merak edilen isim Helton Leite idi. İmza töreninde gazetecilerin "Helton Leite ile sözleşme uzatılacak mı?" yönündeki sorulara net cevap vermeyen Teknik Direktör Alex de Souza, "Helton Leite ile görüştüm. Dengeli bir kadro oluşturmak için çalışma yapacağız" yanıtıyla yetinmişti.