SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Cihan Çanak teklifi ortaya çıktı

Trabzonspor'un istediği Cihan Çanak için Standard Liege yüksek rakamlar talep ediyor. Belçika medyasından voetbalnieuws'un haberine göre; Liege mali durumunu düzeltebilmek için çare arıyor ve para kazanabileceği futbolcuları da en üst seviyeden satabilme gayreti içinde...

19 yaşındaki sol kanat için Liege'in Trabzon'un 2 milyon Euro artı % 30 satıştan pay teklifini yükseltmeye çalıştığı ifade edildi. Aslen Trabzonlu olan 1.75 boyundaki yıldız, 61 numaralı formayı giyiyor. Standard ile 70 maça çıkan ve 1 gol atıp 5 asist yapan Çanak'ın sözleşmesi 2026'da bitiyor.