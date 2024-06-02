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Giriş Tarihi: 2.6.2024 13:13

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Cihan Çanak teklifi ortaya çıktı

SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Cihan Çanak teklifi ortaya çıktı

Gelecek sezon için dikkat çeken takviyeler yapmayı planlayan Trabzonspor, kadroya gençlik aşısı da vurmak istiyor. Fırtına, Standard Liegeli 19 yaşındaki sol kanat Cihan Çanak için düğmeye bastı.

Trabzonspor'un istediği Cihan Çanak için Standard Liege yüksek rakamlar talep ediyor. Belçika medyasından voetbalnieuws'un haberine göre; Liege mali durumunu düzeltebilmek için çare arıyor ve para kazanabileceği futbolcuları da en üst seviyeden satabilme gayreti içinde...

19 yaşındaki sol kanat için Liege'in Trabzon'un 2 milyon Euro artı % 30 satıştan pay teklifini yükseltmeye çalıştığı ifade edildi. Aslen Trabzonlu olan 1.75 boyundaki yıldız, 61 numaralı formayı giyiyor. Standard ile 70 maça çıkan ve 1 gol atıp 5 asist yapan Çanak'ın sözleşmesi 2026'da bitiyor.

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SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Cihan Çanak teklifi ortaya çıktı
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