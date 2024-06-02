SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Fırtına’dan tekliflere ret

Trabzonspor'da mevcut kadrodaki oyunculara gelen teklifler değerlendirilmeye alındı. Kaptan Uğurcan Çakır'a Suudi Arabistan'dan ilgi olduğu belirtilirken, bunun yeterli görülmediği vurgulandı. Deneyimli eldiven, daha çok İngiltere'den teklif bekliyor.

BARDHİ KALMAK İSTİYOR

Bu sezon en dikkat çekici oyuncular arasındaki Enis Bardhi ile İtalya'dan bir kulübün yakından ilgilendiği, Rusya'dan da taliplisi olduğu öğrenildi. Trabzon'da kalmak isteyen 28 yaşındaki oyuncu için gelen teklifler, teknik ekiple görüşüldükten sonra değerlendirmeye alınacak. Ayrıca Rayyan Baniya için ise Parma, ilgi kağıdı gönderdi. Yönetim, rakama göre karar verecek.

TREZEGUET MARKAJDA

Trabzonspor'un yıldız oyuncusu Trezeguet'nin takımda kalıp kalmayacağı belirsizliğini koruyor. Mısırlı sol kanada özellikle ülkesinden ve Suudi Arabistan'dan ilgi devam ediyor. 29 yaşındaki yıldıza cazip bir teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alınacak. Milli takımda olan Trezeguet, hazırlık maçlarında kendisiyle ilgilenen kulüpler tarafından takip edilecek.