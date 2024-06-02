SON DAKİKA TRABZONSPOR HABERİ: Trezeguet’nin fiyatı belirlendi

Şampiyonluğun ardından 4 milyon Euro karşılığında Aston Villa'dan transfer edilen Trezeguet, başarılı performansıyla özellikle Arap yarımadasını peşine taktı. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de 25 maçta 10 gol ve 6 asistlik performans sergileyen Trezeguet'ye özellikle Arap Yarımadası'ndan yoğun ilgi var. Mısırlı yıldızın menajerinin de kısa süre içinde Türkiye'ye gelerek Trabzonspor ile oyuncusunun geleceği hakkında önemli bir görüşme yapacağı öğrenildi.

Bordo-Mavililer, Trezeguet'nin olası satışından minimum 8 milyon Euro gelir bekliyor. Bu önemli transferin gerçekleşmesi durumunda, Trabzonspor'un kasasına ciddi bir gelir girmesi hedefleniyor. Trezeguet'nin transfer durumu, önümüzdeki günlerde netlik kazanacak. Trabzonspor taraftarları, yıldız oyuncunun geleceğini merakla bekliyor. Kontratını yükseltmek isteyen başarılı oyuncunun da yüksek seçenekleri değerlendirmeye sıcak baktığı belirtiliyor. Bu sezon Trabzonspor forması ile toplam 28 maça çıkan Trezeguet, söz konusu müsabakalarda 11 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. (Fanatik)



