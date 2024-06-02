Türkiye’nin cazibesine kapıldı

Galatasaray'a kaptırdığı şampiyonluk sonrası gelecek sezona daha güçlü girmek için çalışmaları başlatan Fenerbahçe, Jose Mourinho ile anlaşarak gündemi derinden sarstı. Ekibiyle birlikte 2 yıllık 45 milyon Euro'ya (1 milyar 573 milyon TL) 'Evet' diyen dünyaca ünlü teknik adamı ikna etmek çok zor olmadı.Sambacı kulübü överken,ifadelerini kullandı. Deneyimli çalıştırıcının, özellikle bu sözler sonrası Türkiye'ye ve Fenerbahçe'ye olumlu bakmaya başladığı öğrenildi.Yaşanan bu gelişmeler dış basınında da yankı buldu.Mourinho, Roma'yla yaşadığı ayrılığın ardından farklı alternatifleri değerlendirdi ve artık Fenerbahçe'yle sözleşme imzalamaya hazır.Mourinho, Fenerbahçe'nin cazibesine kapıldı. West Ham'ı reddeden ve doğru teklifi bekleyen Jose, Türkiye'de yedek kulübesine dönüyor.Alıştığı liglerden farklı bir yere gidiyor. Türkiye'de ilk kez çalışacak.Mourinho, 2013/2014'ten bu yana şampiyonluk kazanamayan uyuyan devi uyandırma hedefiyle kariyerinde yeni bir adım atıyor.Mourinho'nun Suudi Arabistan kulübü Al Qadsiah'ın hedefi olduğu bildirilmişti ancak görünen o ki Türkiye'ye gidecek.Mourinho, son işinden kovulmasının üzerinden sadece aylar geçtikten sonra futbola sansasyonel bir dönüş yapacak, Türk devi Fenerbahçe ile anlaştı.