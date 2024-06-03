A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında ilk galibiyeti için sahada

Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Kalesinde 29 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.

SON MAÇ KONYA'DA

İki ülke A milli futbol takımları, son kez iki yıl önce Konya'da karşı karşıya geldi. İtalya, ilk yarısını da 2-1 önde kapattığı mücadeleyi 3-2 kazandı. Milli takımın golleri Cengiz Ünder ve Serdar Dursun'dan geldi.

EN AĞIR YENİLGİYİ BOLOGNA'DA ALDIK

A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında tarihindeki en ağır yenilgisini yarın maçın oynanacağı Bologna'da aldı. 1964 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu karşılaşmasını İtalya 6-0 kazandı. Ev sahibi takımın 4 golü Orlando, 2 golü ise Riviera'dan geldi.

TÜRKİYE - İTALYA MAÇLARI

Türkiye ile İtalya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 29.03.2022 Konya Özel 2-3 11.06.2021 Roma EURO 2020 0-3 15.11.2006 Bergamo Özel 1-1 20.11.2002 Pescara Özel 1-1 11.06.2000 Arnhem EURO 2000 1-2 21.12.1994 Pescara Özel 1-3 03.03.1984 İstanbul Özel 1-2 23.09.1978 Floransa Özel 0-1 25.02.1973 İstanbul Dünya Kupası Elemeleri 0-1 13.01.1973 Napoli Dünya Kupası Elemeleri 0-0 27.03.1963 İstanbul Özel 0-1 02.12.1962 Bologna Avrupa Şampiyonası Elemeleri 0-6 26.06.1955 Trieste Akdeniz Oyunları (İtalya B) 1-1 11.12.1953 İstanbul Akdeniz Oyunları (İtalya B) 0-1 20.05.1949 Atina Akdeniz Oyunları (İtalya B) 2-3

Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.