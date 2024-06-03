A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında ilk galibiyeti için sahada

Türkiye, 3'ü (B) milli takım olmak üzere İtalya ile bugüne kadar 15 kez karşı karşıya geldi. Milliler, bu maçlarda 4 beraberlik ve 11 yenilgi yaşadı. Kalesinde 29 gol gören ay-yıldızlı ekip, rakip fileleri 10 kez havalandırdı.
SON MAÇ KONYA'DA
İki ülke A milli futbol takımları, son kez iki yıl önce Konya'da karşı karşıya geldi. İtalya, ilk yarısını da 2-1 önde kapattığı mücadeleyi 3-2 kazandı. Milli takımın golleri Cengiz Ünder ve Serdar Dursun'dan geldi.
EN AĞIR YENİLGİYİ BOLOGNA'DA ALDIK
A Milli Futbol Takımı, İtalya karşısında tarihindeki en ağır yenilgisini yarın maçın oynanacağı Bologna'da aldı. 1964 Avrupa Şampiyonası Eleme Grubu karşılaşmasını İtalya 6-0 kazandı. Ev sahibi takımın 4 golü Orlando, 2 golü ise Riviera'dan geldi.
TÜRKİYE - İTALYA MAÇLARI
Türkiye ile İtalya arasında geride kalan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|29.03.2022
|Konya
|Özel
|2-3
|11.06.2021
|Roma
|EURO 2020
|0-3
|15.11.2006
|Bergamo
|Özel
|1-1
|20.11.2002
|Pescara
|Özel
|1-1
|11.06.2000
|Arnhem
|EURO 2000
|1-2
|21.12.1994
|Pescara
|Özel
|1-3
|03.03.1984
|İstanbul
|Özel
|1-2
|23.09.1978
|Floransa
|Özel
|0-1
|25.02.1973
|İstanbul
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-1
|13.01.1973
|Napoli
|Dünya Kupası Elemeleri
|0-0
|27.03.1963
|İstanbul
|Özel
|0-1
|02.12.1962
|Bologna
|Avrupa Şampiyonası Elemeleri
|0-6
|26.06.1955
|Trieste
|Akdeniz Oyunları (İtalya B)
|1-1
|11.12.1953
|İstanbul
|Akdeniz Oyunları (İtalya B)
|0-1
|20.05.1949
|Atina
|Akdeniz Oyunları (İtalya B)
|2-3
Not: Maç sonuçlarında ilk takım Türkiye alınmıştır.