Arda Turan’dan kariyer itirafı! En büyük hayalini açıkladı...

Nisan 2023'te Eyüpspor teknik direkörlüğüne getirilen Arda Turan bu sezon takımını Süper Lig'e şampiyon olarak taşımayı başardı. Gelecek sezon Süper Lig'de boy gösterecek olan genç teknik adam futbolculuk ve antrenörlük kariyeriyle ilgili önemli açıklamalar yaptı.

Coach Voice'a konuşan Arda Turan şu ifadeleri kullandı:

'SIMEONE BİZE HEP ŞUNU SÖYLERDİ...'

"Leo Messi'nin Barcelona'sı ve Cristiano Ronaldo'nun Real Madrid'i sezon öncesi Los Angeles, Miami ya da Asya turuna çıkarken biz Segovia'daki golf sahasında koşuyorduk. Atlético Madrid'de fiziksel antrenmanlarımızın çoğunu orada yapardık.

Yaz tatilinden sonraki ilk gün yola çıkar, takım otobüsüne biner ve doğrudan antrenman kampına giderdik. Ormanın ortasında, Madrid'e arabayla bir saat uzaklıktaki Los Ángeles de San Rafael'de en az 10 gün ya da iki hafta sıkı çalışırdık.

Rakiplerimizin yaptıklarıyla hiçbir ilgisi yoktu. Bu sadece Diego Simeone'nin inandığı şeydi.

Bize her zaman şunu söylerdi. "Onlar kadar yeteneğimiz olmasa bile onları yenebiliriz. Nasıl mı? Onlardan daha fazla koşarak ve mücadele ederek." Bu felsefeyle sonuçlar almaya başladığımızda oyunun savunma yönünden keyif almaya başladım. Çünkü takım olarak oynamak, gol yememek, yenilmemek harika bir duygu.

Simeone'nin de bir sözü var: 'Eğer gol yemezseniz, her zaman maçı kazanma şansınız vardır.' Evet, bu basit bir söz ama hedeflediğimiz sonuçlara ulaşmamız için çok önemli. Çünkü savunmada kendinizi doğru konumlandırırsanız, sonuçta hücumunuzu da etkili bir şekilde organize edebilirsiniz. Ve eğer savunma yapar, top için savaşır ve topa sahip olursanız, kendinize olan güveniniz artar."

KENDİSİNDEN EN İYİ VERİMİ ALAN TEKNİK ADAMI AÇIKLADI

"Simeone beni doğru şekilde motive etti ve her zaman bana inandığını gösterdi. Liderlik yeteneğimi asla engellemedi. Aksine bana bu özgürlüğü verdi. Fiziksel özelliklerimi korumamı sağladı ve beni her zaman taktiksel olarak zorladı. Sonunda oyunu sadece bir hücum oyuncusu olarak değil, bir bütün olarak görmemi sağladı. Bana bu vizyonu kazandıran oydu. Bunu açıkça söyleyebilirim: Simeone kariyerim boyunca benden en iyi verim alan antrenör oldu."

'ACELECİ DAVRANMIŞ OLABİLİRİM'

"Arda Turan röportajında kendi antrenörlük kariyeriyle ilgili de bir itirafta bulundu: Oyunculuk kariyerimi bitirdikten sonra antrenörlük diplomalarımı almaya başladım. Nisan 2023'te Eyüpspor'da başkanımız Murat Özkaya bana antrenörlük teklif etti. Ben de projeye inandım ve burada hayal ettiklerimi gerçekleştirebileceğimi düşünerek göreve başladım. Aceleci davranmış olabilirim ama iyi ki bu kararı vermişim."

'SİZE ASLA YALAN SÖYLEMEYECEĞİM'

"Ben kuralları baştan koyan ve herkesin bunlara saygı göstermesini bekleyen bir teknik direktörüm. Takıma geldiğim ilk gün oyunculara şunu söyledim: "Size her zaman açık olacağım. Benimle her konuda konuşabilirsiniz, sorunlarınızı, mutluluklarınızı paylaşabilirsiniz. Başarılı ya da başarısız olabiliriz ama size bir şeyin sözünü verebilirim: Size asla yalan söylemeyeceğim."

EN BÜYÜK HEDEFİNİ AÇIKLADI

"2023/24 sezonunda lig şampiyonu olduk ve Türkiye Süper Ligine yükseldik. Aynı zamanda topa en çok sahip olan ve en çok koşan takımdık. Oyuncularımdan hem fiziksel hem de psikolojik olarak çok şey talep ettim. Bunu her sezon sürdürmek çok zor görünüyor ama ben bunu başarmayı arzuluyorum.

Simeone'yi ve antrenmanlarını görmek için Madrid'e yaptığım seyahatlerde birçok Atletico Madrid taraftarı bana bir gün kulübü çalıştırmak isteyip istemediğimi soruyor.

Cevabım ne mi oluyor? Gerçeği söylüyorum. 'Simeone'den daha fazlasını başarmanın mümkün olmadığını biliyorum ama elbette Atlético Madrid'i çalıştırmak ve Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak isterim' diyorum. Evet, Atlético ile Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak bir teknik direktör olarak en büyük hedeflerimden biri ama bunun için henüz çok erken.

Şimdilik Eyüpspor'da çok mutluyum. Eğer bir gün dünyanın en iyi antrenörleriyle rekabet etmek istiyorsam burası kendimi geliştirmek ve çok çalışmak için mükemmel bir yer."