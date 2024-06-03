Aziz Yıldırım'dan bomba sözler: "Ben olmasam İsmail Kartal ile..."

Almanya'da Frankfurt Fenerbahçeliler Derneği'nde kulüp üyeleri ve taraftarlarla bir araya gelen Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, flaş açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Ben, Jose Mourinho demeseydim İsmail Kartal ile devam edeceklerdi. Ancak hayırlı oldu. İyi oldu. Bazı şeyler de yapılabiliyormuş. Bizim derdimiz Fenerbahçe. Şampiyon olmasını, başarılı olmasını istiyoruz" dedi. Yıldırım ayrıca Ali Koç yönetimine transferle ilgili bir mesaj göndererek, "Onları uyarıyorum. Kafalarına göre oyuncu transferi yapmasınlar. Seçimi biz kazanırsak hocanın dışında eğer futbolcu alırlarsa onlarla çalışmayacağım. Haberleri olsun" şeklinde konuştu.