Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Aziz Yıldırım'dan bomba sözler: "Ben olmasam İsmail Kartal ile..."
Giriş Tarihi: 3.6.2024 13:25

Aziz Yıldırım'dan bomba sözler: "Ben olmasam İsmail Kartal ile..."

Aziz Yıldırım’dan bomba sözler: Ben olmasam İsmail Kartal ile...

Fenerbahçe Başkan adayı Aziz Yıldırım, Jose Mourinho'nun Fenerbahçe ile sözleşme imzaladıktan sonra çok çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Ben olmasam bunlar İsmail Kartal ile yola devam edeceklerdi." dedi.

Almanya'da Frankfurt Fenerbahçeliler Derneği'nde kulüp üyeleri ve taraftarlarla bir araya gelen Fenerbahçe başkan adayı Aziz Yıldırım, flaş açıklamalarda bulundu. Yıldırım, "Ben, Jose Mourinho demeseydim İsmail Kartal ile devam edeceklerdi. Ancak hayırlı oldu. İyi oldu. Bazı şeyler de yapılabiliyormuş. Bizim derdimiz Fenerbahçe. Şampiyon olmasını, başarılı olmasını istiyoruz" dedi. Yıldırım ayrıca Ali Koç yönetimine transferle ilgili bir mesaj göndererek, "Onları uyarıyorum. Kafalarına göre oyuncu transferi yapmasınlar. Seçimi biz kazanırsak hocanın dışında eğer futbolcu alırlarsa onlarla çalışmayacağım. Haberleri olsun" şeklinde konuştu.

ARKADAŞINA GÖNDER
Aziz Yıldırım'dan bomba sözler: "Ben olmasam İsmail Kartal ile..."
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA