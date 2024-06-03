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Giriş Tarihi: 3.6.2024 13:03

Galatasaray'a transfer piyangosu! Abdülkerim Bardakcı'ya flaş teklif...

Galatasaray’a transfer piyangosu! Abdülkerim Bardakcı’ya flaş teklif...

Bu sezon Galatasaray'da gösterdiği savunma performansından sonra birçok takımın dikkatini çeken Abdülkerim Bardakcı'ya flaş bir transfer teklifi geldiği iddia edildi.

Trendyol Süper Lig'de sezonu 102 puanla şampiyon tamamlayan Galatasaray'da transfer hareketliliği yaşanıyor. Sarı-kırmızılı takımda gösterdiği performansla dikkat çeken Abdülkerim Bardakcı için flaş bir teklif geldiği ortaya çıktı.

15 MİLYON EURO'LUK TEKLİF

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre, Suudi Arabistan'dan bir takım, Abdülkerim Bardakcı için Galatasaray'a 15 milyon euro'luk teklif sundu. Milli futbolcunun durumunun Avrupa Futbol Şampiyonası sonrası netlik kazanması bekleniyor.

Cimbom'da geride kalan sezonda 44 maçta süre bulan 29 yaşındaki Abdülkerim Bardakcı, 7 kez gol sevinci yaşadı.

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Galatasaray'a transfer piyangosu! Abdülkerim Bardakcı'ya flaş teklif...
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