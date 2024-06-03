Jose Mourinho’dan sonra Acun Ilıcalı’dan transfer müjdesi!

"FENERBAHÇE'NİN BAŞARISIDIR"

İmza töreniyle ilgili açıklama yapan Acun Ilıcalı, "Ben dışardan elimden geleni yapıyordum şimdi içerde elimden geleni yapacağım. Şu duyguyu hiç bir şeye değişemem, tüylerim diken diken oldu. Bugün bu kadar taraftar maç olmamasına rağmen, teknik direktörüne hoş geldin demek için gelmesi Fenerbahçe'nin farkıdır'' dedi.

"MOURINHO HAYATINI FUTBOLDA ADAYAN BİRİ"

Jose Mourinho'nun ilk izlenimi nasıl sorusuna cevap veren Ilıcalı, ''Hocamız futbola çok aşık birisi. 10 cümlesinin 9.5'u futbol ile ilgili. Hayatını futbola adayan bir isim. Zeka konusunda konuşmaya gerek bile yok. Anılarını anlattığı zaman bile etkileniyorsun. Hocanın konuştuklarını dinlemek bile insanı mutlu ediyor.'' ifadelerini kullandı.

Ayrıca seçimi kazandığınız takdirde futbolun ağırlığı sizde olacak, taraftarlara ne mesaj verirsiniz sorusuna cevap veren Ilıcalı, "Bu büyük taraftar mutlu olmayı hak ediyor, ben öyle bir döneme girdiğimizi hissediyorum. Bugün bir şeylerin başlangıcı gibi hissediyorum" şeklinde konuştu.

ACUN ILICALI'DAN TRANSFER MÜJDESİ

Acun Ilıcalı, başkan Ali Koç'a şampiyonluk sözü veriyor musunuz sorusuna yönelik "Öyle bir takım kuracağım ki, ben bu sözü vermiyorum siz göreceksiniz" cevabını verdi.

Gelen soru üzerine açıklama yapan Ilıcalı, "Başkanımız çok doğru yapıyor. Söz verip tutmamaktansa söz vermeyip başarıyı getirmek daha önemli ve değerlidir. "Öyle bir kadro kuracağım" derken içerisinde teknik direktörde vardı. Aylar öncesinde başlayan bir görüş süreci bu. Zaten takımımız 99 puan aldı. 3-4 dünya yıldızı ve Mourinho ile başarı gelecektir'' dedi.