Jose Mourinho’nun ücretinin yarısını ödeyecek mi? Aziz Yıldırım’dan flaş açıklamalar

Yıldırım, Ali Koç başkanlığındaki Fenerbahçe Yönetimi'ne yaptığı "Mourinho'yu getirirseniz ücretinin yarısını ben ödeyeceğim" teklifine açıklık getirdi.

Aziz Yıldırım, teklifinin kendi ekibinden Mourinho operasyonunu yürüten arkadaşlarının da görüşmede yer alması halinde geçerli olduğunu vurgulayarak "Onlar kendileri gitti anlaştılar. Neye anlaştıklarını da bilmiyorum. O kendi konuları" diye konuştu.

Yıldırım'ın açıklamaları şöyle:

"Mourinho'yu ben aslında 2003-2004 sezonunda getirmek istedim. O zaman Bayram Tutumlu geldi, 'İsterseniz Mourinho'yu alabiliriz' dedi, 'Olur' dedik. Fakat kendisi Porto'nun başında olduğu için gelemedi, orada devam etti ve başarıdan başarıya koştu."

Aziz Yıldırım "Seçilmesem de yarısını ödemeyi taahhüt ederim demeniz de Mourinho'nun getirilmesinde belirleyici olmuş olabilir mi?" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Oradaki ifademi okuyayım ben size; 'Yönetime teklifim. 9 Haziran'dan seçim olacak. Eğer onlar da Mourinho ile çalışmayı düşünüyorlarsa bizden konuyu yürütecek arkadaşlarla beraber gidip beraber imzayı atsınlar. Ben seçilirsem benimle devam eder, o seçilirse onunla devam eder. Ben seçimi kaybedersem Mourinho'nun parasının yarısını ödemeyi taahhüt ediyorum.' Nasıl? Beraber gidip anlaşırsak. Onlar kendileri gitti anlaştılar. Neye anlaştıklarını da bilmiyorum. O kendi konuları"