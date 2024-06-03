Kutlamalara Arda damgası

Şampiyonlar Ligi finalinde Dortmund'u 2-0 mağlup ederek 15. kez kupayı kaldıran Real Madrid, dün zaferi taraftarlarıyla kutladı. Eflatun-beyazlı takım, kupayla şehir turu atarken kutlamalara milli futbolcumuz Arda Güler damga vurdu.Taraftarlara seslenen teknik direktör Carlo Ancelotti,diye bağırarak mikrofonu Arda'ya verdi. 19 yaşındaki yıldız da İspanyolcadiye konuştu. Taraftarlar, Arda lehine uzun süre tezahürat yaptı.