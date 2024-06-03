Kutlamalara Arda damgası

Şampiyonlar Ligi finalinde Dortmund'u 2-0 mağlup ederek 15. kez kupayı kaldıran Real Madrid, dün zaferi taraftarlarıyla kutladı. Eflatun-beyazlı takım, kupayla şehir turu atarken kutlamalara milli futbolcumuz Arda Güler damga vurdu.
Taraftarlara seslenen teknik direktör Carlo Ancelotti, "Sizi çok özel bir çocukla tanıştıracağım, Arda Güler"
diye bağırarak mikrofonu Arda'ya verdi. 19 yaşındaki yıldız da İspanyolca "Merhaba Madridistalar. Biz bir aileyiz, her şey için teşekkürler"
diye konuştu. Taraftarlar, Arda lehine uzun süre tezahürat yaptı.