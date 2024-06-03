SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Aboubakar'dan rest! "Gerekirse oynamam!"

Yeni teknik direktör ve yeni kadroyla yeni sezona bambaşka bir şekilde girmeye hazırlanan Beşiktaş'ta öncelikle halledilmesi gereken problemler var. Bunların en önemlilerinden biri de Vincent Aboubakar... Sezon ortasında kadro dışı bırakıldıktan sonra affedilen Kamerunlu yıldız siyah beyazlılardan kazandığı parayı veren kulüp bulamadıkça ayrılmayacak.

Yönetimin gelecek sezon için kesin olarak düşünmediği Aboubakar, yönetimin "Kendine kulüp bul" uyarısına rağmen hiç oralı olmuyor. Geçmişte de para söz konusu olduğunda transferlerinde sıkıntılı süreçlere yaşatan Kamerunlu, şu ana kadar kendisine gelen üç teklifi reddetti. Sebebi ise gelen tekliflerin, Beşiktaş'tan kazandığı yıllık ücretin altında olması. Son olarak Spartak Moskova'yı da reddeden Aboubakar'ın, gerekirse bir sezon oynamamayı göze aldığı öğrenildi. Beşiktaş'tan yıllık 3.5 milyon euro kazanan Aboubakar'ın siyah-beyazlılar ile sözleşmesi 2025 yılına kadar devam ediyor. (Türkiye)