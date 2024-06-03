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Giriş Tarihi: 3.6.2024 14:20

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Berghuis, Ajax'tan ayrılıyor

SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Berghuis, Ajax’tan ayrılıyor

Beşiktaş'ın uzun süredir kadrosuna katmak istediği Steven Berghuis'ten müjdeli haber geldi. Devre arasında gösterilen ilgiye rağmen takımdan ayrılmak istemediğini Beşiktaşlı yöneticilere bildiren Hollandalı futbolcu, fikir değiştirdi.

Sezonun ikinci yarısını uzun süren diz sakatlığı nedeniyle kadro dışı olarak geçiren Berghuis, 19 Mayıs'ta oynanan Vitesse maçıyla Ajax formasını son defa giymiş olabilir. Geçen senenin ardından bu sene de Şampiyonlar Ligi biletini kaçıran Ajax, kadrosunda daralmaya gitmeye karar verdi. Hollanda ekibinde yüklü bir maaşı olan Berghuis de bu nedenle takımdan ayrılacak oyuncuların başında geliyor.

BRONCKHORST'LA MENAJERİ AYNI
Ajax'a kupalar kazanmak için gelen 32 yaşındaki yıldız futbolcu, bu memnuniyetsizliğini yönetime de bildirdi. Hollanda ekibi, sözleşmesinin bitmesine 1 sene kalan Berghuis'i bonservis bedeliyle elinden çıkarmaya sıcak bakabilir. Beşiktaş'ın başına geçecek teknik direktörler listesinde ismi olan Giovanni van Bronckhorst'un da Siyah-Beyazlılar'a gelmeye sıcak baktığı öğrenildi. Berghuis ve Bronckhorst'un menajerlik şirketi aynı.

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SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Berghuis, Ajax'tan ayrılıyor
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