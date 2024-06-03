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Giriş Tarihi: 3.6.2024 13:44

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan, Erencan Yardımcı için harekete geçti!

SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan, Erencan Yardımcı için harekete geçti!

Galatasaray, eski oyuncusu Erencan Yardımcı için Eyüpspor'la görüşmelere başladı.

Gelecek sezon eksiksiz bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, hücum hattında rotasyonu genişletecek. Bu yıl Mauro Icardi'nin arkasını güçlendirecek sarı-kırmızılılar, yerli forvet de alacak. Galatasaray, bu doğrultuda oluşturulan transfer listesinde Erencan Yardımcı'yı üst sıraya yazdı. Galatasaray'ın altyapısından yetişen 22 yaşındaki oyuncu için Eyüpspor'la görüşmeler başladı.

Sezonu Pendikspor'da kiralık olarak geçiren Erencan, 28 maçta 6 gol ve 2 asistlik performans gösterdi. Galatasaray 2021'de 5 milyon liraya Eyüpspor'a sattığı ve Avrupa listesinde altyapıdan yetişen oyuncu kuralını karşılayan genç forveti bir an önce kadrosuna katmak istiyor. (Fotomaç)

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SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan, Erencan Yardımcı için harekete geçti!
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