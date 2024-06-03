SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’a ya İlkay Gündoğan ya Salih Özcan

Sezonu Trendyol Süper Lig şampiyonluğuyla tamamlayan Galatasaray, transfer çalışmalarına zaman kaybetmeden başladı. Geçtiğimiz günlerde gerçekleştirilen Sportif A.Ş toplantısında yeni sezon planlaması detaylı olarak masaya yatırıldı. Zirvede yönetimden ayrılmaya hazırlanan Erden Timur ve G.Saray Teknik Direktörü Okan Buruk da hazır bulundu. Bu toplantıda orta saha ve sağ bek transferlerinin sezon öncesi kampına yetiştirilmesi kararı alındı.

Cim-Bom, orta saha transferi için geniş bir liste hazırlamış durumda... Listenin ilk sırasında Barcelona forması İlkay Gündoğan yer alıyor. Sarı-Kırmızılılar, 33 yaşındaki orta sahayı kadrosuna katmak için tüm imkanları seferber etmiş durumda. İlkay Gündoğan'ın Barcelona olan sözleşmesi 2025 yılının haziran ayında bitiyor. Gündoğan, EURO 2024'ün bitimiyle birlikte Barcelona'daki geleceği ile ilgili net kararını verecek. İlkay Gündoğan ile Fenerbahçe'nin de ilgilendiği iddia edilmişti.

25 MİLYON EURO İSTİYORLAR

Galatasaray'ın orta saha adayları arasında Borussia Dortmund forması giyen Salih Özcan da bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, bu sezon 26 yaşındaki oyuncuyu kadrosuna katmak istemişti. Ancak Alman ekibinin yüksek bonservis bedeli istemesi bu transferin gerçekleşmesini engellemişti. Salih'in sözleşmesi 2026 yılının haziran ayında bitiyor. Monaco forması giyen Youssouf Fofana da listede. Ancak Monaco; Arsenal ve Manchester United'ın ilgilendiği Fofana için 25 milyon euro istiyor. (Akşam)