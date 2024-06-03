SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Cimbom’dan Varane sürprizi

Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Sarı- Kırmızılı takımın defans hattındaki oyuncular Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı ve Davinson Sanchez'in ayrılık ihtimallerine karşılık önlem aldığı ve sezon sonu Manchester United'dan ayrılan Fransız stoper Raphael Varane'nın menajeriyle temas kurduğu öğrenildi. Cimbom'un bu isimlerinden birinin ayrılması halinde 31 yaşındaki savunma oyuncusuna teklifte bulunabileceği de gelen haberler arasında.

Tecrübeli futbolcuyu Suudi Arabistan takımlarının da ilgisi buluyor. Bu sezon Kırmızı Şeytanlar ile 32 maça çıkan Fransız stoper 1 gol kaydetti. Fransa Milli Takımı ile de 93 maça çıkan 1.93 boyundaki savunmacı ülkesi adına 5 gol kaydetti. Güncel verilere göre 20 milyon değer biçilen Varane, 2021 yılında 40 milyon Euro karşılığında Real Madrid'den Manchester United'a transfer olmuştu. (Takvim)