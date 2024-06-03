SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Napoli’den Barış Alper’e 20 milyon Euro

Almanya ve İtalya'dan birçok takımın listesinde yer alan 24 yaşındaki oyuncu için kulüpler, menajerler aracılığıyla Aslan'ın kapısını çalıyor. Barış Alper'in uzun süredir peşinde olan Napoli de bu kulüplerden. İtalyan ekibi, Galatasaray'a ilk teklifini sundu.

20 milyon Euro'luk öneriyle gelen Napoli'ye olumsuz yanıt verildi. Galatasaray 30 milyon euro'nun altına bırakmak istemediği Barış Alper için Avrupa Şampiyonası'nı bekliyor. Milli takımda 11'in banko isimlerinden olan yıldız oyuncunun iyi performans göstermesi halinde rekorlar kırarak Avrupa'ya gitmesi bekleniyor. Barış Alper Yılmaz, geide kalan sezonda 55 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 7 gol att ve 12 asist yaptı. (Fotomaç)

