Son dakika Galatasaray haberi: Okan Buruk’tan Yunus Akgün kararı!

Geride bıraktığımız sezonu Leicester City'de geçiren Yunus Akgün, Galatasaray'a geri döndü. Sarı-kırmızılıların teknik direktörü, Yunus Akgün'ün geleceğine ilişkin kararını verdi.

Yeni sezon planlamasını yapmaya devam eden Galatasaray'da kiralık futbolcular takıma döndü. Akıbetlerinin ne olacağı merak edilen futbolculardan olan Yunus Akgün'ün takımdaki geleceği belli oluyor.

Sezonu Leicester City'de kiralık olarak geçiren Yunus Akgün, İngiliz ekibiyle Championship şampiyonluğu yaşadı.

Leicester City ile 34 maça çıkan milli futbolcu, 2 gol ve 4 asistlik katkı verdi.

Sezonun bitmesiyle birlikte Galatasaray'a dönen Yunus Akgün için Okan Buruk'un son kararı verdiği iddia edildi.

Milliyet'te yer alan habere göre Okan Buruk, Yunus Akgün'ün kadroda tutulmasını istedi.

Sarı-kırmızılıların teknik direktörünün Emin Bayram'ın da takımda kalması yönünde rapor verdiği ifade edildi.

Galatasaray'da Nicolo Zaniolo, Leo Dubois, Yusuf Demir, Cicaldau, Kazımcan Karataş, Taylan Antalyalı, Halil Dervişoğlu, Mathias Ross kadroya dönen futbolcular arasında dikkat çeken isimler.



Galatasaray'da kiralıktan dönen diğer futbolcular ise Metehan Baltacı, Eren Aydın, Siraçhan Nas, Batuhan Şen, Işık Kaan Arslan, Baran Aksaka, Caner Doğan ve Berk Balaban.