SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sergio Oliveira piyangosu

Sezonu 102 puanla zirvede noktalayan ve üst üste ikinci, toplamdaysa 24. şampiyonluğunu kazanan Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor. Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmek isteyen sarı-kırmızılılar, hem lig hem de Avrupa'da başarılı sonuçlar alacak geniş rotasyonlu bir kadro kurmak istiyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda hareket edecek olan Cimbom'da yapılacak transferlerle birlikte kadroda düşünülmeyen isimlerle de yollar ayrılacak.

Galatasaray'da takımdan ayrılması beklenen isimlerin başındaysa Sergio Oliveira geliyor. Portekizli futbolcu, teknik direktör Okan Buruk ile yaşadığı sorunlar nedeniyle kadro dışı bırakılmıştı. Tecrübeli futbolcu ilerleyen günlerde affedilse de düzenli olarak forma şansı bulamadı. Takımdan ayrılması beklenen Sergio Oliveira'nın durumu henüz netleşmedi.

SUUDİ ARABİSTAN'A GİDEBİLİR

Suudi Arabistan kulüplerinin radarındaki 31 yaşındaki Portekizli orta saha, Okan Buruk'un gelecek sezon planları arasında yer almıyor. Arabistan'a gitmesi halinde hem oyuncunun kontratından çıkacak Galatasaray hem de bonservis kazanmış olacak. Sergio Oliveira bu sezon Galatasaray formasıyla 24 maça çıktı. Portekizli futbolcu, 2 gol ve 2 asistlik bir performans sergiledi. Oliveira'nın sarı-kırmızılılarla olan sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor. 32 yaşındaki oyuncunun güncel piyasa değeriyse 2.5 milyon Euro. (Fotomaç)

