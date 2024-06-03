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Giriş Tarihi: 3.6.2024 08:29

Son dakika haberi: Beşiktaş'ta 4x4 yükseliş

UĞUR ÇEM
Son dakika haberi: Beşiktaş’ta 4x4 yükseliş

Beşiktaş ve A Milli Takım’ın göz bebeği olan 18 yaşındaki yetenek, 21 yaş altı kanat oyuncuları sıralamasında 17.7 milyon Euro değeriyle 4 numarada yer aldı.

Beşiktaş'ın ve A Milli Takım'ın genç yeteneği Semih Kılıçsoy, performansıyla yükselmeye devam ediyor. Uluslararası Spor Çalışmaları Merkezi (CIES), Avrupa'daki 7 ligde 21 yaş altı kanat oyuncularının piyasa değerlerini gözler önüne sererken siyah-beyazlıların genç forveti de yer aldı. 10 futbolcunun sıralandığı listeye 18 yaşındaki Semih Kılıçsoy, 17.7 milyon Euro'luk market değeriyle 4 numaradan giriş yaptı. Zirvede Leeds United'dan Wilfred Gnonto (42 milyon Euro) bulunurken liste, Leicester City forması giyen Issahaku Fatawu (37.1) ve Club Brugge'de oynayan Antonio Nusa (25.6) şeklinde oluştu.

DÖRT KOLDAN HOCA ARANIYOR

Yeni sezon için teknik adam arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ta yönetim, yerliyabancı çok sayıda isim ile görüşüyor. Geçtiğimiz sezon Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Serdar Topraktepe'nin görev aldığı Kara Kartal'da yönetimin hedefi takımı uzun yıllar emanet edeceği ismi bulup ardından buna göre takviyeleri yapmak. Yerli adaylar arasında Sergen Yalçın ile Nuri Şahin'in de adı geçerken, başkan Hasan Arat ve kurmaylarının, adı sır gibi saklanan yabancı bir teknik adam ile de temasta olduğu iddia edildi.

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Son dakika haberi: Beşiktaş'ta 4x4 yükseliş
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