Vincenzo Montella: "İtalya ile taktiksel bir maç olacak"

İtalyan teknik adam, karşılaşmanın oynanacağı Renato Dell'Ara Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısına milli takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu ile katıldı.

Deplasmanda İtalya'ya karşı saha kenarında olmanın kendisi için özel olacağını aktaran Montella, "Benim için özel bir maç olduğunu söyleyebilirim, hazırlık maçı olması benim için çok iyi oldu. Önemli bir rakibe, turnuvanın son şampiyonuna karşı oynayacağız. Benim için çok önemli bir test olacak. Böyle zorluk dereceleri yüksek maçları tercih etmemiz, turnuvaya iyi hazırlanmamız için. Turnuvada bu sevideye maçlar olacak. En iyi şekilde hazırlanmak için bu tarz maçları seçtik." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın tempolu geçeceğini düşündüğünü belirten Vincenzo Montella, "Çok taktiksel bir maç olacaktır. Rakibimizin maç esnasında taktiksel değişiklikler yapacağını düşünerek, takımımızın bunlara vereceği çabuk cevaplar benim için önemli. Her zaman cesaretli olmamız gerekiyor, kimle oynarsak oynayalım. Takım ruhunu ortaya koymamız gerekiyor. Son dönemde iki maçımız istediğimiz gibi geçmedi. Tekrar toparlanmalıyız, biraz milliyetçi duygularımızla sahada olmamız gerekiyor." şeklinde konuştu.

İtalyan teknik adam, "Oyuncuların form ve fizik durumları nasıldı, beklediğiniz gibi mi?" şeklindeki soruyu şöyle yanıtladı:

"Maalesef açık bir soru. Geniş ve açık bir cevap alabilir. Baktığınızda herkes aynı gelmedi. Bazıları kaptanımız Hakan gibi tüm maçları oynayarak geldi, bazıları daha az süre alarak geldi. Bu bazen avantaj bazen dezavantaj oluyor. Yurt dışındaki oyuncuların çoğu az süreler aldı. Yapmamız gereken doğru dengeyi bulmak. Herkes buraya büyük bir motivasyonla geliyor. Tüm futbolcularımız büyük bir sorumluluk duygusu, motivasyon ve hayallerle geldi. Ülkemizi temsil etmek için çok fazla istekliler. Doğru dengeleri bularak bu şekilde devam etmemiz gerekiyor. Bazı futbolcuların birkaç gün sonra hayallerini yarıda bırakmış olacağım. İnsani olarak çok üzüleceğim ama görevimden dolayı da üzülmemem gerekiyor. Çünkü bazı seçimleri yapmam gerek."

"SON LİSTEYLE ALAKA ANA FİKRİM NET"

Vincenzo Montella, "4 gün sonra 27 kişilik son kadroyu UEFA'ya bildireceksiniz. Bu konuda kafanızdaki isimler net mi?" sorusunu, "Hala görmem gereken bazı futbolcular var. Batıl inançlı bir insan olduğum için son liste ile alaka ana fikrim net ama bazen bazı futbolcuları daha fazla görmek gerek." şeklinde yanıtladı.

İtayan teknik adam, Macaristan ve Avusturya'dan sonra olası bir İtalya yenilgisinin moral bozukluğu verebileceği ihtimaliyle ilgili bir soru üzerine, "Bu tarz maçları iyi okumak gerek. Bazen kazanmak ya da büyük skorla kazanmak dengenizi bozabilir. Son maçlarla alakalı dengemiz bozulmadı daha çok motiveyim ve arzuluyum. Çok ciddi bir şekilde göğüslememiz gereken hazırlık maçları var. İyi hazırlanmamız gerekiyor ve iyi de performans ortaya koymalıyız. Bu konuda herkesin gönlü rahat olsun." değerlendirmesinde bulundu.

"(FORVETSİZ OYNUYORUZ) TABİRİ HOŞUMA GİTMİYOR"

İtalyan teknik adam, "Pivot santrforsuz oyunu tercih etmiyorsunuz. Real Madrid gibi hızlı oyuncularla sonuca gitmek ya da Ancelotti'nin oyun tarzını örnek alıyor musunuz?" şeklindeki soru üzerine, şunları kaydetti:

"Kazanan takım örnek alınır diye düşünülür ama ben örnek almıyorum. Kazanan format yoktur. Önceliğim fiziksel ve taktiksel hangi futbolcuların hazır olduğu. Öncelikle baktığım şey bu. 'Forvetsiz oynuyoruz' tabiri hoşuma gitmiyor. Son maçta 4 ofansif oyuncuyla oynadık, çoğu takım böyle oynamıyor. İlla iki metre boyunda pivot olsun diyorsanız bu bana göre değil, çünkü takım dengesi çok önemli. Tüm futbolcularımız ofansif, bekimiz de ofansif. Kaptanımız da dünyanın en önde gelen ofansif isimlerinden. Geriye sadece kalecimiz kalıyor. Aslında forvetsiz oynamıyoruz. Netleştirmek için modern futbolda benim görüşüme göre ofansif oynamak için hızlı oyuncuya ihtiyacınız vardır. Guardiola'nın da geçmişte dediği gibi en iyi forvet oyuncusu alandır, alanı da bulmak gerek."

Montella, son iki hazırlık maçında daha çok turnuvada yer alacak oyunculara forma şansı vereceğinin altını çizerek, "Bazen doğru bir karışımla bu maçlara çıkacağız. Evet turnuvaya kısa bir süre kaldı. Belki de turnuvada daha çok göreceğimiz futbolcuları daha fazla göreceğiz ama Gürcistan'a karşı son fikirlerimizin şekillenmeye başlayacağı iki maç olacak. Geçmişte olduğu gibi artık futbol düşük tempolarda oynanmıyor. O yüzden belirli bir 11 olmaması gerek. Daha fazla futbolcunun maçlarda oynayacağını düşünmek gerek. Maçların tempoları farklı, 5 değişiklik hakkınız bulunuyor." ifadelerini kullandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU: "BİZİM İÇİN İYİ BİR TEST OLACAK"

Inter forması giyen Hakan Çalhanoğlu da İtalya'da oynayacakları maç için mutlu olduğunu belirterek, "İnşallah İtalya'ya karşı ilk galibiyet olur. Aslında İtalya ile son oynadığımız Konya'daki maçta da iyi oynamıştık, galibiyeti bulamadık. Burada olduğum için çok mutluyum. Takım arkadaşlarımı göreceğim. İtalya'nın benim için yeri her zaman ayrı. İtalya iyi bir rakip, iyi oyunculara sahipler. Kampa başladığımızdan bu yana hocamızla çok yoğun çalışıyoruz. İşimize çok odaklandık. Elbette ağır idmanlar da oluyor ama daha çok taktiksel anlamda gelişmeye çalışıyoruz. Hoca bize yardımcı oluyor. Yarın bizim için iyi bir test olacak inşallah yeneriz." şeklinde konuştu.

Hakan Çalhanoğlu, "Bir önceki turnuvaya göre takımdaki farklılıklar sana göre neler?" sorusunu şöyle yanıtladı:

"Hoca değişikliği olunca her hocanın düşüncesi, fikri farklı oluyor. Çoğu Türk hoca ile çalıştım hepsi benim için çok değerli, çok da saygı duyduğum kişiler. Son turnuva genel anlamda güzel değildi. Çünkü ülkeleri geziyorduk, şimdi sadece Almanya'da olduğu için daha iyi. Hoca da çok işine odaklanmış. Turnuvayı iyi bir şekilde bitirmek istiyoruz. Bildiğiniz gibi sizi (basını) de pek aramıza almıyor. Bu demek ki turnuvaya çok odaklanmış. Ne kadar az kişi olursa bizim için daha iyi oluyor, çünkü çok konsantre oluyoruz. Ülkemiz en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Bu turnuva bizim için çok önemli. Almanya'da olması da çok iyi. Evde oynayacağımızı düşünüyorum, gurbetçiler bizi bekliyor. Taraftarlarımız bizim için çok önemli. Turnuvada ilk maçı alırsak ki en önemli maçımız. Gürcistan güçlü, fiziksel gücü yüksek iyi oyunculara sahip bir takım. Turnuvaya iyi başlarsak yolumuz uzun olur diye düşünüyorum."