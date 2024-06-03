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Giriş Tarihi: 3.6.2024 20:41 Son Güncelleme: 3.6.2024 20:55

Yılın transferi resmen açıklandı! Kylian Mbappe, Real Madrid'de

Yılın transferi resmen açıklandı! Kylian Mbappe, Real Madrid’de

Real Madrid, Fransız futbolcu Kylian Mbappe'yi resmen kadrosuna kattığını açıkladı.

Sezonu Şampiyonlar Ligi şampiyonu olarak tamamlayan Real Madrid, transfer çalışmalarına hız verdi. İspanyol ekibi son olarak Paris Saint-Germain forması giyen 25 yaşındaki Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattı.

Real Madrid'den yapılan açıklamada Mbappe'nin 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi. İspanyol ekibi bu transfer için Paris Saint-Germain'e bonservis bedeli ödemeyecek.

MBAPPE, PARİS SAİNT-GERMAİN KARİYERİNDE 308 MAÇA ÇIKTI

Paris Saint-Germain, 2017-18 sezonunda kiralık olarak forma giyen Kylian Mbappe'nin bonservisini 2018 yılında Monaco'dan 180 milyon Euro bedelle almıştı. Geride kalan 7 sezonda Paris Saint-Germain formasını 308 maçta giyen Mbappe, 256 gol kaydetti. 25 yaşındaki futbolcu, 108 tane de asist yaptı.

Mbappe, Paris Saint-Germain ile 6 Fransa Ligue 1 şampiyonluğu, 4 Fransa Kupası şampiyonluğu, 2 Fransa Lig Kupası şampiyonluğu ve 3 Fransa Süper Kupası şampiyonluğu yaşadı.

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Yılın transferi resmen açıklandı! Kylian Mbappe, Real Madrid'de
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