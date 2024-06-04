EURO 2024’E DOĞRU - Orta ve Kuzey Avrupa’yı birbirine bağlayan şehir: Hamburg

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'na (EURO 2024) ev sahipliği yapacak Almanya'nın Hamburg şehri, Orta ve Kuzey Avrupa'yı birbirine bağladığı jeopolitik konumunun önemiyle göze çarpıyor.

Hollanda'nın Rotterdam kentinden sonra Avrupa'nın en büyük ikinci limanına sahip Hamburg, Orta ve Kuzey Avrupa ticaretine sağladığı katkıyla bir anlamda Almanya'nın dünyaya açılan kapısı olma özelliği taşıyor.

Almanya'nın kuzeyinde bulunan yaklaşık 1,9 milyonluk nüfusuyla Hamburg, başkent Berlin'den sonra ülkenin en kalabalık ikinci şehri olarak dikkati çekiyor.

- AVRUPA'NIN EN FAZLA KÖPRÜYE SAHİP ŞEHRİ

Birçok nehir ve kanal barındıran Hamburg, Avrupa'nın en fazla köprüye sahip şehri konumunda bulunuyor.

Öyle ki Hollanda'nın başkenti Amsterdam ve İtalya'nın Venedik şehrindeki köprülerin toplamı dahi Hamburg'da bulunan köprü sayısını geçemiyor.

Alster, Bille ve Elbe gibi büyük nehirler üzerine kurulan Hamburg şehrinde 2 bin 500'e yakın köprü yer alıyor.

- ALMANYA'NIN KUZEYİNDE EN BÜYÜK SANAYİ KENTİ

İkinci Dünya Savaşı sırasında bombalarla yerle bir edilen Hamburg, kelimenin tam anlamıyla savaşın ardından yeniden kuruldu.

Modern ve gelişmiş bir Avrupa şehri görünümü alan Hamburg, gerek ticari, gerek hizmet sektörü açısından Almanya'nın kuzeyindeki en büyük sanayi kenti olarak dikkati çekiyor.

Şehirde kimya, makine, gemi inşaatı ve bankacılık sektörleri önemli yer tutuyor.

- ÖNE ÇIKAN KULÜBÜ HAMBURG

Almanya'nın en popüler spor branşı futbolda ismini bulunduğu şehirden alan Hamburg, bölgenin öne çıkan kulübü olarak göze çarpıyor.

Maçlarını Volkspark Stadı'nda oynayan Hamburg, 6 kez zafere ulaştığı Almanya'nın en üst düzey liginde en çok şampiyonluk yaşayan 5. takım konumunda bulunuyor.

Tarihinde Avrupa kupası şampiyonlukları da yaşayan ancak eski günlerini aratan Hamburg, 2018-2019 sezonundan bu yana ikinci ligde mücadele ediyor.

- ŞEHRİN YÜKSELEN DEĞERİ ST PAULİ

Hamburg şehrinin semt takımı St Pauli, bölgenin yükselen değeri olarak öne çıkıyor.

Karşılaşmalarını Millerntor Stadı'nda oynayan St Pauli, son olarak 2010-2011 sezonunda mücadele ettiği Bundesliga'ya bu sezon ikinci ligde şampiyonluğa ulaşarak dönmeyi başardı.

İşçi sınıfının takımı olarak kabul gören St Pauli, 2023-2024 sezonunda sergilediği başarılı performansla şehrin futboldaki "ağabeyi" Hamburg'un gölgesinden kurtulma yolunda ilerliyor.