EURO 2024’te B Grubu’ndaki Arnavutluk’un rakipleri zor

Dünya futbolunda son yıllarda yükselişe geçen ülkeler arasında yer alan Arnavutluk, EURO 2024'te sürpriz kovalayacak. B Grubu'nda İspanya, Hırvatistan ve İtalya ile mücadele edecek kırmızı-siyahlıların kupaya katılma mücadelesi, öne çıkan oyuncuları, turnuva geçmişi ve kadrosuyla ilgili ayrıntılar şöyle:

KUPAYA KATILMA MÜCADELESİ

EURO 2024 elemelerinde Polonya ve Çekya'nın yer aldığı E Grubu'nda mücadele eden Arnavutluk, önemli bir başarıya imza atarak grubunu lider tamamladı. Brezilyalı teknik adam Sylvinho yönetiminde gruplara deplasmanda Polonya mağlubiyetiyle başlayan Arnavutluk, daha sonra oynadığı 7 maçta ise yenilmedi. Söz konusu süreçte 4 galibiyet ve 3 beraberlik yaşayan kırmızı-siyahlılar, 15 puanla grubunu lider tamamlayarak şampiyonaya 2. kez katılma hakkı kazandı. Arnavutluk, grubunda 12 gol atarken kalesinde sadece 4 gol gördü.

Kırmızı-siyahlı ekibin elemelerde aldığı sonuçlar şöyle:

Polonya-Arnavutluk: 1-0

Arnavutluk-Moldova: 2-0

Faroe Adaları-Arnavutluk: 1-3

Çekya-Arnavutluk: 1-1

Arnavutluk-Polonya: 2-0

Arnavutluk-Çekya: 3-0

Moldova-Arnavutluk: 1-1

Arnavutluk-Faroe Adaları: 0-0

TANIDIK İSİMLER YER ALACAK

Arnavutluk Milli Takımı, kadrosunda Türkiye'de futbol oynayan isimleri de barındırıyor. Inter'den Kristjan Asllani ve Fulham'da kiralık oynayan Chelsea oyuncusu Armando Broja takımın en değerli isimleri arasında yer alırken, gol yollarında Güney Kore'nin Gwangju ekibinde oynayan Jasir Asani elemelere dikkati çekmişti. Bu oyuncuların yanı sıra Beşiktaş'ta forma giyen Ernest Muçi ile Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, milli takımları adına turnuvada boy gösterecek.

KADROSU

Arnavutluk Milli Takımı'nın geniş kadrosunda şu isimler bulunuyor:

Etrit Berisha (Empoli), Thomas Strakosha (Brentford), Elhan Kastrati (Cittadella), Simon Simoni (Eintracht Frankfurt), Berat Gjimshiti (Atalanta), Elseid Hysaj (Lazio), Ivan Balliu (Rayo Vallecano), Ardian Ismajli (Empoli), Arlind Ajeti (Cluj), Naser Aliji (Voluntari), Mario Mitaj (Lokomotiv Moskova), Enea Mihaj (Famalicao), Marash Kumbulla (Sassuolo), Amir Abrashi (Grasshopper), Kristjan Asllani (Inter), Nedim Bajrami (Sassuolo), Medon Berisha (Lecce), Klaus Gjasula (Darmstadt), Qazim Laçi (Sparta Prag), Ernest Muçi (Beşiktaş), Ylber Ramadani (Lecce), Jasir Asani (Gwangju), Armando Broja (Fulham/Chelsea), Mirlind Daku (Rubin Kazan), Arber Hoxha (Dinamo Zagreb), Rey Manaj (EMS Yapı Sivasspor), Taulant Seferi (Baniyas)

TURNUVA GEÇMİŞİ

Arnavutluk Milli Takımı, Avrupa Futbol Şampiyonasına ikinci kez katılma hakkı elde etti. Organizasyonda ilk kez 2016 yılında yer alan Arnavutluk, grubunu 1 galibiyet ve 2 mağlubiyetle tamamlayarak turnuvaya veda etmişti. Arnavutluk, söz konusu maçlarda 1 gol atarken, kalesinde 3 gol görmüştü.

MAÇ TAKVİMİ

Arnavutluk'un EURO 2024 B Grubu'nda oynayacağı maçların TSİ programı şöyle:

15 Haziran

22.00 İtalya-Arnavutluk

19 Haziran

16.00 Hırvatistan-Arnavutluk

24 Haziran

22.00 Arnavutluk-İspanya