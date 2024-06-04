Mbappe sonunda açıklandı!

TÜM dünyanın merakla beklediği transfer resmen sonuçlandı… Real Madrid, Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattığını açıkladı. 25 yaşındaki kanat forvetle 5 yıllık imza atıldığı duyuruldu.
Fransız yıldızın alacağı maaşla ilgili bir bildiri yayınlanmasa da İspanyol basınında, 57.5 milyon Euro kazanacağı iddia edildi. Ayrıca 100 milyon Euro da imza parası alacağı aktarıldı.
Real Madrid'in bonservis ödemeden renklerine bağladığı Mbappe, PSG'ye 2018-19'da 180 milyon Euro'ya gitmişti. Kariyerinde 13 gol krallığı yaşayan, 3 kez Fransa'da yılın futbolcusu seçilen Mbappe, geçen sezon 48 maçta 44 gol, 10 asistle kalitesini göstermişti.