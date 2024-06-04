Mbappe sonunda açıklandı!

TÜM dünyanın merakla beklediği transfer resmen sonuçlandı… Real Madrid, Kylian Mbappe'yi kadrosuna kattığını açıkladı.Fransız yıldızın alacağı maaşla ilgili bir bildiri yayınlanmasa da İspanyol basınında,Real Madrid'in bonservis ödemeden renklerine bağladığı Mbappe, PSG'ye 2018-19'da 180 milyon Euro'ya gitmişti. Kariyerinde 13 gol krallığı yaşayan, 3 kez Fransa'da yılın futbolcusu seçilen