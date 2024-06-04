Milli Takım’ın hocası Montella, ‘Forvetsiz oynuyoruz’ eleştirilerine yanıt verdi: Bu söylemi sevmiyorum!

Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, İtalya ile oynanacak hazırlık karşılaşması öncesi basın toplantısı düzenledi. "Pivot santrforlu oyunu tercih etmiyorsunuz. Real Madrid'de hızlı oyuncularla sonuca gitmek isteyen Ancelotti'nin oyun tarzını örnek alıyor musunuz?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Forvetsiz oynuyoruz söylemi hoşuma gitmiyor. Çünkü 4 ofansif oyuncuyla oynuyoruz. İlla 2 metre boyunda pivot olsun diyorsanız bu bana göre değil çünkü takım dengesi çok önemli.Demek istediğim, forvetsiz oynamıyoruz aslında. Modern futbolda benim görüşüme göre, ofansif oyun yapabilmek için hızlı futbolculara ihtiyacınız vardır. Guardiola'nın da geçmişte dediği gibi,"Spalletti üç farklı takımda hem hocalığımı hem de takım arkadaşlığımı yaptı. O yüzden güzel tesadüflerin olacağı bir karşılaşma olacak.Çağlar'ın ve Enes'in sakatlıkları bizi üzdü. Tempolu bir müsabaka olacak. Her zaman cesaretli olmamız ve takım ruhumuzu ortaya koymamız gerekiyor. Bunun bilincinde maça çıkacağız. Ay-Yıldızlı formanın hakkını vereceğiz ve her maça kazanma hedefiyle çıkıyor olacağız, bunu söyleyebilirim.""Hâlâ görmem gereken bazı futbolcular var. Batıl inançlı bir insan olduğum için son liste ile alakalı ana fikrim net ama bazen bazı futbolcuları daha fazla görmek gerek."A Milli Futbol Takımı, bugün özel müsabakada karşılaşacağı rakibi İtalya ile tarihindeki 16. maçına çıkacak. Bologna şehrindeki Renato Dell'Ara Stadyumu'nda yapılacak hazırlık mücadelesi, TSİ 22.00'de başlayacak. Müsabaka TRT Spor'dan naklen yayınlanacak. Karşılaşmayı Avusturyalı hakem Sebastian Gishamer yönetecek.FUTBOL Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, İtalya yolculuğu öncesinde açıklamalarda bulundu. İtalya ve Polonya ile oynanacak hazırlık maçlarının EURO 2024 için önemli bir aşama olduğunu belirten Büyükekşi, şöyle devam etti: "Hocamız güçlü takımları içeren bir program yaptı. Güzel bir kamp dönemi geçirdik, moraller yerinde. Hedefimiz, Avrupa Şampiyonası'nda gruptan çıkmak, sonrasında da ilerlemek. Hedefimiz, Türk milletinin yüzünü güldürmek."