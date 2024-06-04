Rey Manaj’a Lazio talip! Rekor bonservis

Bu sezon Sivasspor formasıyla 22 gol atan ve adı transferde birçok takımla geçen Rey Manaj'a en ciddi talibin Lazio olduğu belirtiliyor. Türkiye'den de teklifler alan oyuncuya Arabistan'dan da 10 milyon Euro'luk bir öneri gelmişti. Sivasspor Yönetimi tekliflere dair değerlendirmeler yaparken acele etmiyor. Yıldız oyuncunun Euro 24'teki performansı da piyasasına doğrudan etki yapabilir. Bu nedenle beklemede olan Yiğidolar en iyi seçeneği bulmak istiyor.

15 MİLYON EURO BONSERVİS BEKLENTİSİ

Sivasspor teknik direktörü Bülent Uygun, "Fransa ve İtalya'dan 6 milyon Euro'luk teklifler geldi. Başkanımız ve yönetim 15 milyon Euro transfer ücreti belirledi" diyerek oyuncunun geleceği hakkında bilgi vermişti. Takımdan ayrılmak istediği bilinen Manaj, son paylaşımında, "Seni seviyorum, Sivas. Her zaman kalbimde olacaksın. Her şey için teşekkürler" ifadelerini kullanmıştı. Manaj, milli takımda çıktığı 31 maçta altı gol kaydetti. Arnavutluk'un EURO 2024'teki büyük tehdidine dönüştü, İspanya, Hırvatistan ve İtalya ile aynı grupta rakip olacak. (Fanatik)