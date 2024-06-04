SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal’da Haller için dev pazarlık

Forvet konusunda çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Fildişi Sahilili milli futbolcu Sebastian Haller'den vazgeçmiyor. Bild'in haberine göre Beşiktaş forvet oyuncusuyla yakından ilgileniyor. Dortmund onu yaklaşık 10 milyon euro karşılığında bırakmak istediğini iletti. Beşiktaş bu rakamı vermek istemiyor. Görüşmeler devam ediyor.

Ancak Türk tarafının teklif ettiği rakamlar Dortmund'un istediği rakam arasında büyük fark var kıran kırana pazarlık devam ediyor ifadeleri kullanıldı. Borussia Dortmund formasıyla 18 maça çıkan Sebastian Haller bu karşılaşmalarda 3 gol 1 asistlik skor katkısı sağladı. (Fotomaç)

