SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Semih Kılıçsoy, Bayern Münih’in radarına girdi

Beşiktaş'ta bu sezon performansıyla dikkat çeken Semih Kılıçsoy'un Alman devi Bayern Münih'in gündemine geldiği öne sürüldü. İngiliz basınında sık sık birçok Premier Lig ekibinin Semih ile ilgilendiği ile ilgili haberler çıkarken bu kez Bundesliga ekibiyle ilgili bir iddia ortaya atıldı.

Harry Kane'i almak için 95 milyon euro harcayan Bayern'in transferde yüksek paralar harcamak yerine potansiyelli oyuncuları kadrosuna katmak istediği ve bu nedenle Semih'in gündeme alındığı ifade edildi. Beşiktaş'ın ise kulüp için çok değerli gördüğü genç futbolcu için kapıyı 25 milyon eurodan açtığına vurgu yapıldı.

11'DE İLK ŞANS GÜNEŞ'TEN

Tarihinin en kötü sezonlarından birini geride bırakan Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmış ve sezonu kupa ile tamamlamıştı. 2023-24'ün en büyük kazanımlarının başında ise kuşkusuz Semih Kılıçsoy gelmişti. Takımda yaşanan tüm olumsuzluklara rağmen 18 yaşındaki yıldız sahaya her çıktığında hem alkışlandı hem de kulübün geleceği için umutları artırdı.

18 yaşındaki futbolcu Beşiktaş formasıyla 11'de ilk şansı Şenol Güneş dönemine 17 Ağustos'ta UEFA Avrupa Konferans Ligi Elemeleri'nde Neftçi Bakü ile oynanan rövanşta buldu. Süper Lig'de ise 21 Aralık 2023'te Alanyaspor karşısında Rıza Çalımbay, Semih'i direkt sahaya süren isimdi. Bu maç sonrasında ayrılan Çalımbay'ın yerine geçici olarak gelen Serdar Topraktepe üst üste 3 lig maçında da Semih'i 11'e aldı. Genç futbolcu da bu seride 4 gol, 1 asistle yıldızlaşmış ve adından söz ettirmişti. (Hürriyet)