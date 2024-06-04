SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan, Barış Alper için 35 milyon Euro istiyor

Galatasaray'da bu sezonun flaş ismi Barış Alper Yılmaz için Avrupa'nın devleri sıraya girdi. Almanya ve İtalya'dan ciddi talipleri olan 24 yaşındaki yıldız için ilk ciddi teklifi Napoli sunmuştu. 20 milyon euro'luk bir öneriyle Galatasaray'ın kapısını çalan İtalyan ekibine olumsuz yanıt verildi. Sarı-kırmızılılar, Avrupa Şampiyonası'nda boy gösterecek Barış Alper'i 35 milyon euro'nun altına bırakmayı düşünmüyor. Turnuva öncesinde satış yapmak istemeyen yönetim, bu planını oyuncuya da iletti.

Galatasaray'da mutlu olan ve harika bir sezon geçiren Barış, yönetim ve teknik heyetin vereceği karara saygı duyacağını bildirdi. 2027'ye kadar sözleşmesi bulunan genç yıldızda eli güçlü olan Galatasaray, bu kozu transfer pazarlığında kullanacak. Galatasaray, beklediği teklifin gelmemesi halinde ise Barış'la yola devam etmeyi de planlıyor. Geride kalan sezonda Galatasaray'da 55 resmi maçta forma giyen Barış Alper Yılmaz, 7 gol ve 12 asistlik katkı verdi. (Fotomaç)