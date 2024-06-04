SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Sevilla, Victor Nelsson’u istiyor

Sezon başında Galatasaray'ın yıldız savunmacısı Victor Nelsson'u transfer etmek isteyen Sevilla, tekrardan hamle yaparak bu sefer transferi tamamlamak istiyor. Victor Nelsson ile Sevilla ciddi şekilde ilgileniyor. Daha önce İspanyol kulübünün yaptığı resmi teklif geri çevrilmişti. Bu kez bazı İngiliz ekipleri başarılı savunma oyuncusu için devreye girdi. 2021 yılından bu yana Galatasaray forması giyen Nelsson, sarı-kırmızılı forma altında çıktığı 126 maçta 4 gol attı ve 1 asist yaptı.

AYRILIK SİNYALİ VERDİ

Galatasaray'da Davinson Sanchez ile Abdülkerim Bardakcı'nın arkasında yedek olarak kalan Nelsson, ligin sonlarına doğru tekrardan formayı kaptı ve şampiyonluk maçına kadar ilk 11'in değişilmez isimlerinden oldu. Yedek kaldığı dönemde ilgili mutsuz olduğunu açıkça belli eden yıldız oyuncu, "Eğer oynamıyorsam ne yapacağım? Futbol oynamak için İstanbul'da yaşıyorum. Oynamazsam başka bir yer bulmak zorunda kalacağım. Bu açık. Yedek kulübesinde oturmayı sevmiyorum" şeklinde açıklama yapmıştı. (Fanatik)