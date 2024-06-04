Süper Lig’de sezonun en fazla süre alan ismi Ferdi Kadıoğlu oldu

Türkiye Futbol Federasyonu tarafından sezonun istatistikleri açıklanırken, "en çok süre alan oyuncular" listesinin başında, Fenerbahçeli Ferdi Kadıoğlu yer aldı. Ferdi Kadıoğlu, geride kalan sezon sarı-lacivertli formayla Süper Lig'de 37 maça çıkarken, toplam 3 bin 328 dakika sahada kalarak bu alanda zirvenin sahibi oldu. Fenerbahçeli futbolcuyu, 38 maçta 3 bin 310 dakikayla Kasımpaşalı Haris Hajradinovic ile 37 maçta 3 bin 299 dakikayla Galatasaraylı Fernando Muslera takip etti.
EN FAZLA SÜRE ALAN 10 İSİM
Süper Lig'de geride kalan sezonun en fazla süre alan 10 oyuncusu şöyle:
|Oyuncu
|Takım
|Maç
|Süre (Dakika)
|1- Ferdi Kadıoğlu
|Fenerbahçe
|37
|3328
|2- Haris Hajradinovic
|Kasımpaşa
|38
|3310
|3- Fernando Muslera
|Galatasaray
|37
|3299
|4- Guilherme Haubert Sitya
|Konyaspor
|37
|3267
|5- Aytaç Kara
|Kasımpaşa
|37
|3247
|6- Okan Kocuk
|Samsunspor
|36
|3240
|7- Soner Dikmen
|Konyaspor
|37
|3214
|8- Uğur Çiftçi
|Sivasspor
|36
|3207
|9- Nihad Mujakic
|MKE Ankaragücü
|36
|3203
|10- Dusan Tadic
|Fenerbahçe
|38
|3157