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Giriş Tarihi: 5.6.2024 17:13 Son Güncelleme: 5.6.2024 17:31

Başkan Erdoğan, Galatasaray heyetini kabul etti

DHA
Başkan Erdoğan, Galatasaray heyetini kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan; Galatasaray Spor Kulübü yönetici, teknik heyet ve sporcularını kabul etti.

Başkan Erdoğan, Süper Lig 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayan Galatasaray Spor Kulübü'nün yönetici, teknik heyet ve sporcularını Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.

Görüşmede Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, teknik direktör Okan Buruk ve genç sporcular yer aldı. Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, üzerinde isminin yazılı olduğu 53 numaralı çubuklu Galatasaray formasını Erdoğan'a hediye etti. Erdoğan ve Galatasaray heyeti, takımın bu sezon kazandığı kupalarla birlikte fotoğraf çektirdi.

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Başkan Erdoğan, Galatasaray heyetini kabul etti
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