Beşiktaş Asbaşkanı Mete Vardar: "Bronckhorst'a güvenimiz tam"

Siyah-beyazlı kulübün asbaşkanı Mete Vardar A Spor'a yaptığı açıklamada Giovanni van Bronckhorst'a güvendiklerini belirtip, "Doğru kararı verdiğimizi düşünüyoruz." dedi.

Mete Vardar konuyla ilgili, "Giovanni hocaya güvenimiz tam. Beşiktaş camiası olarak çok güçlü ve büyük bir camiayız. Camia olarak birlikte hareket ettiğimiz zaman her zaman çok büyük başarılı elde ettiğimizi hep beraber görüyoruz. Bu sezon zor bir dönemden çıktık ve Türkiye Kupası'nı aldık. Bu da camianın gücünü her zamanki gibi gösteriyor." açıklamasında bulundu.

Yeni sezonu 1 Temmuz'da açacaklarını belirten Mete Vardar sözlerini şöyle sürdürdü, "Hocamız bugünle ilgili değil, ilk geldiğimiz dönemde de araştırmalarımız, bilgilerimiz vardı. Bu kararı vermek için belirli bir süreç, son 1 hafta özellikle hoca konusu gündeme geldi. Doğru kararı verdiğimizi düşünüyoruz. Başkanımız çalışmalar yapıyor, bizlerin fikirlerini soruyor. Yeni transferlerimizle sezonu 1 Temmuz'da açacağız. 10 Temmuz'da da iyi bir kamp dönemi geçireceğiz."

Mete Vardar sözlerini şöyle tamamladı, "Beşiktaş'ın geçen seneki en büyük problemi geç kadro kurması, geç planlama yapması kamp sürecini doğru bir şekilde geçirmemesi ne yazık ki sezona da yansıdı. Ondan sonra da 5 tane hoca değişikliği bir erozyon yarattı."