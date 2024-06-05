Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Son dakika Beşiktaş haberi: Arthur Masuaku'ya talipler çıktı!
Giriş Tarihi: 5.6.2024 10:51

Son dakika Beşiktaş haberi: Arthur Masuaku'ya talipler çıktı!

Son dakika Beşiktaş haberi: Arthur Masuaku’ya talipler çıktı!

Arthur Masuaku'ya talipler çıktı

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş'ta ayakta kalmayı başaran ve istikrarlı performans gösteren nadir isimlerden biri olan Arthur Masuaku'nun, Avrupa'dan birkaç kulüp tarafından takip edildiği öne sürüldü.

SICAK BAKILMIYOR

30 yaşındaki sol bekin ise takımdan gönderilmesine şu an için bakılmadığı bildirildi.

Fakat Beşiktaş'ın astronomik bir rakam gelmesi halinde teklifleri değerlendirme altına alabileceği belirtildi.

29 MAÇA ÇIKTI

Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 29 resmi maça çıkan Arthur Masuaku bu karşılaşmalarda 2 asistlik skor katkısı sağladı.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika Beşiktaş haberi: Arthur Masuaku'ya talipler çıktı!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA