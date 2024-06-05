SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Gedson Fernandes’i Suudiler istiyor

Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı Gedson Fernandes ile ilgili flaş bir gelişme yaşandı. Henüz ismi açıklanmayan iki Suudi Arabistan ekibinin yıldız futbolcuya talip olduğu ve Beşiktaş'a teklifte bulunabilecekleri öğrenildi.

Beşiktaş'ın ise Benfica ile yapılan anlaşma gereği yıldız futbolcudan kazanacağı bonservis ücretinin yarısını Portekiz ekibine vermesinden dolayı Gedson'u ancak yüksek bir bonservis karşılığında satmaya sıcak baktığı belirlendi. Geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla 45 resmi maça çıkan Gedson Fernandes bu karşılaşmalarda 3 gol, 6 asistlik skor katkısı sağladı. (Takvim)