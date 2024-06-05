SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Kartal, Paulista için yeniden devrede

Beşiktaş savunmasını güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Siyah-Beyazlılar'ın devre arası da transfer etmek istediği ancak Valencia'dan ayrılıp Atletico Madrid'in yolunu tutan Gabriel Paulista için tekrar devreye girdiği ifade edildi. Kartal'ın İspanyol ekibiyle olan sözleşmesi sona eren 33 yaşındaki savunma oyuncusunu bu kez kadroya katmak için ısrarcı davrandığı öğrenildi.

GÖRÜŞMELER BAŞLAYACAK

Siyah-Beyazlılar'ın savunmadaki lider stoper eksikliğini tecrübeli yıldızla doldurmak istediği ve kısa süre içerisinde Sambacı ile görüşmelere başlayacağı da gelen haberler arasında. Transfer olduğu Madrid ekibinde 5 maçta 405 dakika süre bulabilen deneyimli savunma oyuncusuna Körfez ekipleri ve Brezilya'dan da teklifler olduğu iddia ediliyor. (Takvim)

