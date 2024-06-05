SON DAKİKA BEŞİKTAŞ HABERİ: Nuri Şahin kararını verdi

Sezonu Şenol Güneş, Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay, Fernando Santos ve Serdar Topraktepe'nin teknik patronluklarında tamamlayan Beşiktaş, yeni sezon için teknik direktör arayışlarına tüm hızıyla devam ediyor. Birçok isim üzerinde çalışma yapan Beşiktaş'ta Başkan Hasan Arat'ın görevi emanet etmek istediği Nuri Şahin kararını verdi.

Antalyaspor'da başladığı teknik direktörlük kariyerine Borussia Dortmund'da Edin Terzic'in yardımcısı olarak devam eden Nuri Şahin, Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi finalinin ardından Siyah-Beyazlılarla son temasını kurdu. Şahin, kariyerine Borussia Dortmund'da devam etmek istediği cevabını verirken, ilgisi için Beşiktaş'a teşekkür etti.

DORTMUND'DA KALMAK İSTİYOR

Aralık ayında Antalyaspor'dan ayrılarak Borussia Dortmund'un yolunu tutan Nuri Şahin, son 6 ayda Edin Terzic'in yardımcılığını yaptı. Futbola başladığı Alman ekibinde uzun süre görev almak isteyen Şahin'in bu sebeple Türkiye'ye dönme fikrini kabul etmediği gelen haberler arasında yerini aldı.

Teknik adamlık kariyerine Ekim 2021'de Antalyaspor'da başlayan Şahin, Aralık 2023'e kadar Akdeniz ekibiyle 92 maça çıktı. 38 galibiyet alan Şahin, 23 beraberlik ve 31 de yenilgi gördü. Aralık 2023'ten bu yana Borussia Dortmund'da yardımcı antrenörlük görevini üstlenen Şahin, Alman ekibinin Real Madrid ile oynadığı Şampiyonlar Ligi finalinde de görev aldı. Genç çalıştırıcının görev yaptığı Dortmund, mücadeleden 2-0 mağlup ayrılarak Şampiyonlar Ligi'nde sezonu 2'nci sırada tamamladı. (Ajansspor)

