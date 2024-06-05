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Giriş Tarihi: 5.6.2024 19:06 Son Güncelleme: 5.6.2024 19:17

SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Giovanni Van Bronckhorst dönemi

SON DAKİKA: Beşiktaş’ta Giovanni Van Bronckhorst dönemi

Son dakika haberleri... Beşiktaş, teknik direktörlük görevi için Giovanni Van Bronckhorst ile anlaşma sağladığını resmen duyurdu.

Siyah-Beyazlılar, son olarak Rangers'ı çalıştıran Giovanni van Bronckhorst ile 2+1 yıllık anlaşma sağlandığını duyurdu.

Siyah-Beyazlı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Yönetim Kurulumuz tarafından yeni dönem yapılanmasıyla ilgili gerçekleştirilen detaylı çalışmalar sonucu Futbol A Takımımızın Teknik Direktörlüğüne Hollandalı Giovanni van Bronckhorst getirilmiştir.

2+1 yıllık anlaşmaya varılan Giovanni van Bronckhorst'un yardımcılıklarını Jean Paul van Gastel ve Serdar Topraktepe yapacaktır. Yeni Teknik Direktörümüzün imza töreni ile ilgili ayrıca bilgilendirme yapılacaktır.

Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Giovanni van Bronckhorst'a başarılar diler, kamuoyunun bilgisine sunarız."

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SON DAKİKA: Beşiktaş'ta Giovanni Van Bronckhorst dönemi
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