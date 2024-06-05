SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Lewandowski için ilk temas kuruldu

Fenerbahçe, 99 puanla ligi 2. sırada bitirdikten sonra hemen yeni sezon için kolları sıvadı. Seçimli genel kurul olmasına rağmen ilk bomba teknik adam konusunda yaşandı. İsmail Kartal ile yollar ayrıldı, yerine rüya gibi bir isim, Jose Mourinho getirildi. Sarı-Lacivertliler bu adımla, transfer piyasasında da ses getirecek hamleler yapacağının sinyallerini verdi. Gündeme gelen yıldızlardan biri, tüm taraftarların hayallerini süsleyecek bir oyuncu oldu: Robert Lewandowski...

İLK TEMAS KURULDU

Polonyalı golcü Barcelona'dan ayrılmayı planlıyordu. Ancak iyi anlaşamadığı teknik adam Xavi'nin ayrılması ve yerine, Bayern Münih'ten eski hocası Hansi Flick'in gelmesi sonrası bu kararını değiştirdiği kaydedilmişti. Fenerbahçe'nin her şeye rağmen Lewandowski'nin durumunu öğrenmek ve rüya transferi mümkün kılmak için tüm imkanları seferber ettiği öne sürüldü. Bu yolda ilk adımın atılarak Barcelona ilk temasın kurulduğu iddia edildi. Sarı-Lacivertliler'in, bu transferde hızlı hareket edip, olumsuz bir yanıt gelmesi halinde hemen farklı bir adaya yönelmek istediği belirtildi.

LEWA YALANLANMADI: BİLMİYORUM

Lewandowski, geçtiğimiz günlerde Fenerbahçe iddialarının sorulması üzerine, "Benimle iletişime geçilmedi. Bu konuda hiçbir şey bilmiyorum" açıklamasını yaptı. Lewa'nın Barcelona'da kalacağına yönelik bir cümle kurmaması dikkat çekti. Öte yandan Sarı-Lacivertliler, gündeme gelen yüksek kalibreli isimleri; Benzema, Lukaku ve Dybala'yı hemen yalanlamasına rağmen Polonyalı süper golcüyle ilgili haberler sonrası sessiz kaldı. Bu sezon Barcelona ile 49 maça çıkan Robert Lewandowski, söz konusu müsabakalarda 26 gol ve 9 asitlik performans sergiledi. (Fanatik)