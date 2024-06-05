SON DAKİKA FENERBAHÇE HABERİ: Matteo Nava, Jose Mourinho'yu SABAH Spor'a anlattı! "Avrupa kupalarına hep açtır"

Mourinho'ya imza attıran Fenerbahçe, dünya gündemine oturdu. Türkiye'de yeni bir maceraya yelken açacak olan 61 yaşındaki hocanın Roma günlerini, La Gazzetta dello Sport'un muhabiri Matteo Nava, SABAH Spor'a şöyle anlattı:

1- DÜRÜST BİR İNSAN VE FUTBOL DEHASI

Roma'da efsane olarak karşılandı çünkü taraftarlar onun Inter'le kazandığı zaferleri hatırladı. Hemen takımı ve taraftarları komuta etmeye başladı. Bir gladyatör gibiydi. Ligde başarılı olamadı ama 2021- 22'de Konferans Ligi'ni kazandı ve tarihe geçti. Dürüst bir adam. İşine bağlı ve futbol dehası. Şovmen yönü de mevcut. Türkiye'ye büyük renk katacaktır.

2- BASKIYI AZALTMAK İÇİN KAVGA EDER

Medyayla arası hep biraz bozuktu. Dikkati ve baskıyı takımının üzerinden çekmek için hakemlere, bazen de gazetecilere saldırdı. Jose zeki bir insan. Büyük tecrübe. Futbolcular da ona saygı duyuyor. İletişim konusunda başka bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. Hem Konferans Ligi'ni kazanması hem de Roma ile Avrupa Ligi'nde final oynaması, Avrupa kupalarına verdiği değeri gösteriyor. Ne kadar kupa alırsa alsın o, Avrupa kupalarına her zaman aç. İlk hedefi her zaman Avrupa olacaktır.

3- BAZI OYUNCULARI HEDEFE KOYABİLİR

Taraftarlar onu her zaman savundular. Bazıları oyununa itiraz etti ancak çoğunluk onun Roma'da daha uzun süre kalmasını isterdi. Oyuncular için durum farklıydı. Bazıları onun şövalyesi oldu, diğerleri ise hedefi oldu. Bir keresinde Karsdorp'u suçlayarak alenen eleştirmişti, Pellegrini ile ilişkisi mahvolmuştu. Böyle özellikleri de vardır. F.Bahçe'de de benzer şeyler yaşanabilir.