SON DAKİKA GALATASARAY HABERİ: Aslan’da Rabiot listeye eklendi

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Sarı-Kırmızılı takımda transfer için öncelikli bölgelerden biri de 8 numara. Geçen sezon da bu bölgeye takviye yapmak isteyen Galatasaray, bu kez transferde hata yapmak istemiyor. Galatasaray, bu nedenle çalışmalarına titizlikle devam ediyor.

Okan Buruk'un ekibi bu doğrultuda listesine Juventus ile sözleşmesi sona eren Adrien Rabiot'u ekledi. Fransız futbolcunun adı transfer listesinde en üst sıralara yazıldı. Geçen sezon de Galatasaray'ın gündemine gelen Rabiot, Juventus'ta kalmıştı. Geride kalan sezonda İtalyan ekibinde 35 maçta süre bulan 29 yaşındaki futbolcu, 5 gol attı ve 3 asist yaptı.