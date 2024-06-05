Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor'un Savic savaşı
Giriş Tarihi: 5.6.2024 11:30

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor'un Savic savaşı

SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor’un Savic savaşı

Yeni sezonun çalışmalarını sürdüren Beşiktaş ve Trabzonspor, Atletico Madrid'den ayrılacak Stefan Savic için yarışıyor.

Beşiktaş gelecek sezon stoper bölgesine tecrübeli ve yıldız bir transfer yapmak istiyor. Ara transferde kadroya dahil edilmek istenen Atletico Madrid'li Stefan Savic, yeniden gündemde. Ocak ayında hem maaş hem de imza parası istekleri yüksek bulunan 33 yaşındaki stoperle bir kez daha temasa geçildi. Bu kez oyuncunun taleplerini azaltması halinde girişimler hızlandırılacak. Karadağlı futbolcunun, İspanyol ekibiyle bir yıllık daha kontratı bulunuyor.

TRABZONSPOR DA PEŞİNDE
Atletico cephesi bonservis bedeli talep etmiyor, Savic ise 4 milyon Euro civarında bir maaş istiyor. Bu rakam Kara Kartal tarafından yüksek bulunurken, pazarlıklar devam edecek. Abdullah Avcı yönetimindeki Trabzonspor da Stefan Savic transferinde ısrarcı. Karadeniz ekibi, yıldız futbolcuyu bir süredir takibe almış durumda. Geride bıraktığımız sezon 33 resmi karşılaşmada oynayan 1.87 boyundaki savunmacının İspanyol kulübüyle 1 yıl kontratı kaldı. Ancak Atletico Madrid'in bonservis konusunda Savic'e kolaylık sağlaması bekleniyor. (Fanatik)

ARKADAŞINA GÖNDER
SON DAKİKA HABERİ: Beşiktaş ve Trabzonspor'un Savic savaşı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA